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اكتشف أسباب تشنج عضلات الساق والشد العضلي

اكتشف أسباب تشنج عضلات الساق والشد العضلي
صحف
السبت 30 دجنبر 2017 - 21:36

قد يحدث تشنج الساق والشد العضلي بعيداً عن الرياضة ودون ممارسة أية تمارين. أي أن هذه المشكلة لا ترتبط بمستوى اللياقة البدنية، لأن هناك أسباب صحية تتسبب في وصول تقلص العضلات إلى مستوى غير مرغوب فيه. إليك أسباب الشد العضلي:

استخدم الكمّادات الدافئة لعلاج تشنج الساق المتكرّر أثناء الليل نقص الأكسجة. إذا كنت تعاني من تشنج العضلات بشكل متكرر، خاصة أثناء الليل قد يكون السبب نقص تدفق الدم المحمّل بالأكسجين إلى العضلات. تتطلب هذه الحالة كمّادات دافئة لزيادة تدفق الدم.

نقص فيتامين ب12. يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى حدوث فقر الدم ونقص خلايا الدم الحمراء التي تزود أجزاء الجسم بالأكسجين. إذا تكرّرت تقلصات العضلات احرص على أكل مزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين ب12.

البوتاسيوم. نقص البوتاسيوم من الأسباب الشائعة للشد العضلي أيضاً، لذلك يُنصح الرياضيون بأكل حبة من الموز أثناء استراحة اللعب لإمداد الجسم بالبوتاسيوم.

الجفاف. فقدان السوائل ومعها بعض المعادن من أكثر أسباب الشد العضلي شيوعاً. ويمكن أن تحدث تشنجات العضلات نتيجة عدم التوازن الكهربي داخل العضلة بسبب فقدان السوائل، خاصة في المناطق الحارّة.

ضعف القوام. الجلوس بطريقة خاطئة، وضعف القوام بشكل عام يتسبب في إنهاك عضلات أخرى من الجسم، فتتقلص نتيجة استهلاكها الأكسجين والمغذيات تحت كثرة الضغط.

الأدوية. في بعض الأحيان تكون الأدوية سبب الشد العضلي وتشنج العضلات. من أمثلة هذه الأدوية علاجات ارتفاع ضغط الدم، ومدرّات البول.

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