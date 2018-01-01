24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3915:1717:4018:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. لجنة برلمانية تناقش وقف تعدد تعويضات المسؤولين السياسيين (5.00)

  2. طُفيلياتٌ في اقتصادِنا الوطني! (5.00)

  3. خبير: تحرشات مليشيات البوليساريو تستوجب استخدام المغرب للقوة (5.00)

  4. التساقطات المطرية تعري البنية التحتية بسطات (5.00)

  5. "ريدوان" يقترب من إنتاج نشيد مونديال 2018 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | لقيادة آمنة في الطقس السيء.. هذه أفضل النصائح لك

لقيادة آمنة في الطقس السيء.. هذه أفضل النصائح لك

لقيادة آمنة في الطقس السيء.. هذه أفضل النصائح لك
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 01 يناير 2018 - 21:41

قال نادي السيارات ADAC الألماني إن العواصف تشكل خطراً كبيراً على سلامة القيادة، حيث يمكن أن تتعرض الحافلات والشاحنات للانقلاب بفعل الرياح الشديدة.

ولقيادة آمنة يوصي الخبراء الألمان قائد السيارة بخفض السرعة أثناء القيادة، كي يتمكن من التوجيه العكسي بسهولة عندما تهاجم الرياح الشديدة السيارة.

ومن الضروري أيضاً الاستغناء عن صناديق السقف وحاملات الدراجات الهوائية أثناء القيادة في ظل الطقس العاصف. كما أنه من المهم البحث عن طرق تخلو من الأشجار قدر الإمكان وتوخي الحرص والحذر عند تجاوز الحافلات والشاحنات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.