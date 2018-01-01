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لقيادة آمنة في الطقس السيء.. هذه أفضل النصائح لك
الاثنين 01 يناير 2018 - 21:41
قال نادي السيارات ADAC الألماني إن العواصف تشكل خطراً كبيراً على سلامة القيادة، حيث يمكن أن تتعرض الحافلات والشاحنات للانقلاب بفعل الرياح الشديدة.
ولقيادة آمنة يوصي الخبراء الألمان قائد السيارة بخفض السرعة أثناء القيادة، كي يتمكن من التوجيه العكسي بسهولة عندما تهاجم الرياح الشديدة السيارة.
ومن الضروري أيضاً الاستغناء عن صناديق السقف وحاملات الدراجات الهوائية أثناء القيادة في ظل الطقس العاصف. كما أنه من المهم البحث عن طرق تخلو من الأشجار قدر الإمكان وتوخي الحرص والحذر عند تجاوز الحافلات والشاحنات.