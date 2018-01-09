24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0007:3012:4015:1917:4119:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. مقاييس جديدة للتساقطات المطرية على المملكة (5.00)

  2. باكستان تعلق تعاون العسكر والمخابرات مع أمريكا (5.00)

  3. أمين باسي يرفض اللعب بالمنتخب الأولمبي المغربي (5.00)

  4. فاجعة في مدينة الدار البيضاء .. موظفة ترفض تنقيلها بإحراق جسمها (5.00)

  5. قتيل وجرحى في حادثة سير نواحي ابن أحمد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | بهذه الطريقة تعرفين أن زوجك أب مثالي لأولادك

بهذه الطريقة تعرفين أن زوجك أب مثالي لأولادك

بهذه الطريقة تعرفين أن زوجك أب مثالي لأولادك
صحف
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 23:10

لا بد من أن يتمتع الرجل والمرأة بسمات وخصال معينة تجعل منهما أبوين صالحين لأطفالهما، والعمل على الإشراف المباشر على تربيتهم وتنشئتهم بطريقة سليمة، وتقديم كافة أشكال الرعاية والعناية المطلوبة لهم.

ومن المعروف بأن الرجل عادة ما يكون له دور أساسي في الاهتمام بأبنائه على كافة المستويات والأصعدة بما في ذلك الإنفاق عليهم وتأمين مستلزماتهم كافة. ولا يقتصر دور الرجل على المسائل المادية بل يتعداه إلى أمور أخرى كثيرة كقضاء الوقت مع أبنائه، وتوجيههم وإسداء النصح لهم.

وقد أورد موقع فاميلي شير الإلكتروني 5 مؤشرات واضحة يمكن للمرأة أن تستدل بها على أن زوجها أب مثالي لأطفالها، على النحو التالي:

1- مساعدة المرأة في العناية بالأطفال

إن كان زوجك يمد لك يد العون ويساعدك في تنظيف طفله المبلل في الليل، أو يغير أغطية السرير، ويساعدك في الاهتمام بالطفل كلما اقتضى الأمر، فهذا يعني بأنه أب مثالي ويمكن الاعتماد عليه.

2- إدخال السرور إلى قلوب الأبناء

عندما يعمل الرجل على إدخال البهجة والسرور إلى قلوب أبنائه، ويجيد تحويل البكاء إلى ضحك ومرح، فهذا دليل واضح على أنه يتحلى بسمات الأب المثالي.

3- المساهمة في الإرشاد والنصح

يقوم الأب المثالي عادة بتقديم النصح لأبنائه وإرشادهم في شتى مجالات الحياة. علاوة على ذلك فإنه لا يوفر أي جهد في حل مشاكل أبنائه والتضحية في سبيل تصويب أخطائهم.

4- مشاركة الأطفال في نشاطاتهم

بما أن معظم نشاطات الأطفال تتمحور حول اللعب، فإن هذه النشاطات تكون ذات أهمية بالغة بالنسبة للأطفال، لذا فإن قيام الرجل بمشاركة أطفاله في ألعابهم، يعتبر دلالة واضحة على أنه يهتم بهم وأنه يصلح لأن يكون أباً مثالياً لهم.

5- العدل

إن عدم تفريق الرجل بين أبنائه وإعطائهم قدراً متساوياً من الاهتمام والرعاية والحب، يدل بشكل جليّ على أنه جدير بإدارة حياة أسرته ببراعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.