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تخليل الخضروات.. هل يفقدها الفيتامينات؟

تخليل الخضروات.. هل يفقدها الفيتامينات؟
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 17 يناير 2018 - 20:13

يعتقد البعض أن الخضروات تفقد الفيتامينات عند تخليلها. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

وللإجابة على هذا السؤال، أكد مركز حماية المستهلك على خطأ هذا الاعتقاد، موضحاً أن الملح، الذي يتم فيه نقع الخضروات كالزيتون والخيار والكرنب والشمندر الأحمر، يؤدي إلى خروج سائل الخلايا من الخضروات ومن ثم حدوث عملية التخمر.

وتتمثل ميزة عملية الحفظ هذه في أن الخضروات لا تفقد بالكاد الفيتامينات المحتوية عليها، كما أن بكتيريا حمض اللبنيك الموجودة على الكثير من الخضروات بشكل طبيعي تتمتع بتأثير إيجابي على فلورا الأمعاء (النبيتات الجرثومية المعوية)، مما يعمل على تقوية جهاز المناعة.

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