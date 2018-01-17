خطير.. هذا البرنامج على هاتفك يتجسس على رسائل واتساب

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يبدوا أن خصوصية الرسائل على برنامج واتساب أصبحت محل تساؤل كبير، خاصة بعد أن أكد خبراء معلوماتيون وجود برامج تجسسيه خاصة باتت تستهدف برامج التواصل مثل واتساب من أجل قراءة فحوى الرسائل الموجودة على الهاتف الذكي. ووفقا لشركة مكافحة الفيروسات كابيرسكي لاب فقد تم رصد نوع جديد من برامج التجسس على الهواتف الروبوت التي "لم يسبق لها مثيل لتسجيل نشاط مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب".

تم رصد البرمجيات الخبيثة الجديدة، التي سميت “سكيغوفري”، لأول مرة في خريف العام المنصرم 2017 . وبحسب موقع سيكيور ليست (Securlist) فإن هذا البرنامج الخبيث قادر على تنفيذ عدد من الأوامر عن بعد، بما في ذلك التقاط الصور أو مقاطع الفيديو مع الجهاز المصاب، وحتى تسجيل الصوت عند دخول المستخدم موقع محدد.

ووفقا لتقرير جديد من الباحثين في كابيرسكي لاب، من المرجح أن شركة إيطالية هي من قامت بإنشاء هذا البرنامج التجسسي، حيث تم رصد الإصابات في إيطاليا بشكل حصري بداية ، إلا أنه يعتقد أيضا أن البرنامج تم تحسينه وتطويره أكثر من مرة.

التجسس على الأصوات المحيطة

ونشر موقع شبيغل أونلاين على موقعه ميزات أخرى للبرنامج التجسسي المكتشف، حيث أكد الموقع قدرته على تشغيل الميكروفون الخاص بالهاتف الذكي في الموقع المطلوب، ما يعني القدرة على التجسس على الأصوات المحيطة دون حتى إجراء مكالمات هاتفية.

ووفقا للموقع الألماني فقد وجد متخصصو كابيرسكي 48 وظيفة تجسسية مختلفة يستطيع البرنامج القيام بها، حيث يمكنه التجسس على الرسائل باستخدام خدمات الوصول، وربط الأجهزة المصابة مختلفة إلى شبكات واي فاي التي يسيطر عليها مجرمو الإنترنت.

و بمجرد إصابة الجهاز، والبرمجيات الخبيثة قادرة على تنفيذ التسجيلات الصوتية القائمة على الموقع، وهذا يعني أنه يمكن أن يبدأ تلقائيا تسجيل محيط الجهاز عندما يدخل هذا الجهاز مكان محدد.

ع.أ.ج/ف.ي