قبل أن تبيع هاتفك الذكي.. عليك اتخاذ هذه الإجراءات المهمة أولا

هسبريس - د.ب.أ

نصحت بوابة التقنيات "موبايل زيشر.دي" الألمانية المستخدم بضرورة إزالة البيانات الشخصية من الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي قبل بيعه أو إهدائه للآخرين، حيث يتم في البداية إزالة بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة وحذف جميع حسابات المستخدم مثل حساب غوغل.

ونظراً لأنه قد يتعذر على المستخدم إزالة البيانات من ذاكرة الهاتف بشكل يعتمد عليه، فإن الخبراء الألمان ينصحون بتشفير الذاكرة، حتى يصعب على المستخدم اللاحق للهاتف الذكي الوصول إلى البيانات المخزنة، ويمكن العثور على وظيفة التشفير في نظام غوغل أندرويد بدءاً من الإصدار 4 في قائمة الإعدادات تحت بند "الأمان"، وبالنسبة للإصدارات الجديدة من نظام أندرويد فإن وظيفة التشفير تكون فعالة بشكل افتراضي، ولا يتطلب الأمر إجراء أي شيء.

وفي الخطوة التالية يجب إجراء الهاتف إلى إعدادات المصنع، ويوجد هذا الخيار في أجهزة أندرويد تحت بند "النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط" أو "خيارات إعادة الضبط"، أما الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل "آي أو إس" فإن هذه الوظيفة توجد في قائمة الإعدادات تحت بند "عام" و"إعادة الضبط".

وإلى جانب الحفاظ على البيانات الخاصة يتيح حذف حسابات المستخدم وإعادة ضبط الهاتف ميزة عملية أخرى، حيث يمكن للماك الجديد للجهاز تشغيله على الفور، بدلاً من الاضطرار إلى إدخال بيانات المالك السابق إذا كانت وظيفة "حماية الجهاز" فعالة.