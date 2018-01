3 حلول تحاربين بها تجاعيد العيون

هسبريس - د.ب.أ

تعد تجاعيد العيون عدواً لدوداً لجمال المرأة، حيث إنها تجعلها تبدو متقدمة في العمر وتسلب عيونها إشراقتها الساحرة.

وأوضحت مجلة "إيلي" الألمانية أن البشرة المحيطة بالعيون تتعرض للعديد من عوامل الإجهاد، مثل التلوث الهوائي ودخان السجائر والأشعة فوق البنفسجية، مما يتسبب في زيادة ما يعرف بالجذور الحرة "Free Radicals" في الجسم، والتي تهاجم الخلايا وتعجل بالشيخوخة بسبب تراجع الكولاجين في الجسم المسؤول عن مرونة الجلد ومظهره المشدود.

وأضاف المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن محاربة تجاعيد العيون بالأسلحة التالية:

1- فيتامين C:

يعد فيتامين C سلاحاً فعالاً لمحاربة الجذور الحرة، كما أنه يعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين. وتتمثل المصادر الغنية بفيتامين C في الفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفي، والأناناس، والفلفل الرومي، والبروكلي، والقرنبيط. كما يمكن أيضاً استعمال منتجات العناية بالعيون المحتوية على فيتامين C.

2- النوم السليم:

يتسبب النوم على وسادة رأس منخفضة للغاية في تجمع السائل الليمفاوي في العيون، ومن ثم تبدو العيون في صباح اليوم التالي منتفخة ومحاطة بالتجاعيد. ولتجنب ذلك، ينبغي النوم على وسادة رأس مرتفعة أو وضع وسادتين فوق بعضهما البعض. ومن المهم أيضاً أخذ قسط كاف من النوم يتراوح بين 6 و8 ساعات ليلاً.

3- كريم واق من الشمس:

سواء في الصيف أو في الشتاء، ينبغي أن يمثل الكريم الواقي من الشمس عنصراً أساسياً من روتين العناية اليومي. ومن الأفضل استعمال كريم ذي مُعامل حماية أعلى من 30.