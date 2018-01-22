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تحذير من إيقاظ الأطفال ليلاً لتناول الأدوية

تحذير من إيقاظ الأطفال ليلاً لتناول الأدوية
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 22 يناير 2018 - 01:47

لا شك أن بعض المضادات الحيوية تستلزم تناولها بانتظام في المواعيد المحددة لها كي يسري مفعولها على نحو سليم، إلا أن الطبيب الألماني هرمان يوزف كال حذر من إيقاظ الطفل من النوم خلال الليل لتناول هذه الأدوية.

وبدلاً من ذلك أوصى كال، المتحدث باسم الرابطة الألمانية لطب الأطفال والمراهقين، بضرورة توزيع تناول هذه الأدوية بشكل متساوي قدر الإمكان على مدار اليوم- على سبيل المثال في فترات الصباح، والظهيرة والمساء. وأكد أنه من الأفضل ترك فترة الليل دون توزيع أي جرعة من الأدوية عليها.

وأوضح كال أهمية ذلك بقوله: "الأطفال بحاجة للنوم كي يصبحوا أصحاء". وعن الطريقة التي يمكن تناول الأدوية بها على نحو دقيق، أوصى الطبيب الألماني بشكل عام بأنه من الأفضل أن يستشير الآباء الطبيب المعالج في هذا الشأن.

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