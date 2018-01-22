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كُتّاب وآراء
حُرقة المعدة المتكررة.. علام تدل؟
وللإجابة على هذا السؤال، أفادت مجلة "إيلي" الألمانية بأن حُرقة المعدة المتكررة ترجع إلى قصور وظيفي في العضلة العاصرة المريئية، حيث ترتخي العضلة ولا تقوم بغلق المعدة بعد وصول الطعام إليها، ومن ثم ترتد محتويات المعدة إلى المريء وتتسرب عصارة المعدة، مما يتسبب في التجشؤ الحمضي وحُرقة المعدة وآلام البطن.
ومن الأعراض الأخرى الدالة على قصور العضلة العاصرة المريئية بحّة الصوت والسعال واللهث والشعور بضيق في الحلق والشعور المستمر بوجود طعام في المريء، بالإضافة إلى مشاكل الأسنان لأن عصارة المعدة المتسربة تهاجم الأسنان، فضلاً عن انبعاث رائحة كريهة من الفم.
وتحدث الأعراض بصفة خاصة عند الاستلقاء على الظهر لمدة طويلة أو عند الانحناء أو رفع أغراض ثقيلة. وفي حال ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي زيارة اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي للخضوع للعلاج الدوائي.