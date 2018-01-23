حيل منزلية بسيطة تمكنك من التخلص من آلام الدورة الشهرية

هسبريس - د.ب.أ

تعد مشاكل المعدة من المتاعب الشائعة خلال فترة الحيض. فما سببها وكيف يمكن مواجهتها؟

وللإجابة على هذه الأسئلة، أوردت مجلة "وومان" النمساوية أن مشاكل المعدة أثناء الحيض ترجع إلى مواد تعرف باسم "بروستاجلاندين"، وهي مواد مشابهة للهرمونات يفرزها الجسم بكثرة أثناء الدورة الشهرية. وتعمل هذه المواد على تنشيط حركة الأمعاء، مما يتسبب في الإصابة بإسهال. كما يمكن أن تحدث تفاعلات مع الهرمون الأنثوي "بروجستيرون"، مما يؤدي إلى الإصابة بإمساك وانتفاخ.

الابتعاد عن السكريات

ولمواجهة متاعب المعدة أثناء الدورة الشهرية، تنصح "وومان" بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالسكر والأحماض الدهنية غير المشبعة لأنها تتسبب في تهيّج الأمعاء. كما ينبغي الابتعاد عن البقوليات كالعدس ومنتجات الحبوب الكاملة؛ لأنها تعزز حدوث انتفاخات.

وبدلاً من ذلك، ينبغي تناول الأطعمة سهلة الهضم مثل الأسماك والأفوكادو والمكسرات. ويمكن أيضاً تخفيف المتاعب بتناول شاي الشمر أو شاي الكراوية أو شاي اليانسون أو شاي زهور البابونج حيث يعمل شاي الأعشاب على تهدئة الأمعاء.

وسائل منزلية

كما يمكن تخفيف المتاعب بوضع زجاجة ساخنة على البطن حيث إنها تساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، التي تعاني من الشد والتقلصات. ويمكن تحقيق التأثير ذاته من خلال تدليك البطن من خلال تحريك أطراف الأصابع حركات دائرية في اتجاه عقارب الساعة حول السرة.

وإذا لم تفلح هذه الوسائل المنزلية في مواجهة متاعب المعدة أثناء الحيض، فينبغي حينئذ استشارة طبيب لأنها قد ترجع إلى أسباب خطيرة، مثل أمراض الجهاز الهضمي ومشاكل في البنكرياس أو عدم تحمل أطعمة معينة.