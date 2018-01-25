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الرئيسية | منوعات | الإمساك.. متى يستدعي استشارة الطبيب؟

الإمساك.. متى يستدعي استشارة الطبيب؟

الإمساك.. متى يستدعي استشارة الطبيب؟
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 25 يناير 2018 - 19:14

قال البروفيسور الألماني فولفجانج فيشباخ إن الإمساك يعد من المتاعب الشائعة، خاصة مع التقدم في العمر، موضحاً أنه يتم وصف الإمساك بالمزمن في حال المعاناة منه لمدة تزيد عن 12 أسبوعا في غضون 6 أشهر، وبمعدل تبرز أقل من 3 مرات أسبوعياً أو إذا كان البراز صلباً بشكل غير معتاد.

وأضاف اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي أنه إذا لم يكتشف الطبيب سبباً خطيراً للإمساك، فيمكن في بادئ الأمر مواجهته من خلال تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة، مع تخصيص وقت كاف لتناول الطعام، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

وفي حال استمرار الإمساك رغم هذه التدابير، فيجب حينئذ اللجوء إلى العلاج الدوائي.

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