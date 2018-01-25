شاي الزنجبيل قبل الطعام يمنع الشعور بالامتلاء

هسبريس - د.ب.أ

نصح المركز الاتحادي للتغذية الأشخاص، الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي بتناول شاي الزنجبيل قبل الطعام، حيث يكفي استعمال قطعة من الزنجبيل بجحم اللوزة، بحيث يتم تقطعيها إلى أجزاء صغيرة وتركها لمدة عشرة دقائق.

وللاستمتاع بطعم أفضل لشاي الزنجبيل يمكن إضافة شريحة ليمون أو بعض العسل، ويعمل شاي الزنجبيل على تحفيز عملية الهضم ويمنع الشعور بالامتلاء.

ويمكن للأشخاص كبار السن تناول شاي الزنجبيل لفتح الشهية، من خلال مص بعض قطع الحلوى بطعم الزنجبيل قبل تناول الطعام.