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الرئيسية | منوعات | شاي الزنجبيل قبل الطعام يمنع الشعور بالامتلاء

شاي الزنجبيل قبل الطعام يمنع الشعور بالامتلاء

شاي الزنجبيل قبل الطعام يمنع الشعور بالامتلاء
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 25 يناير 2018 - 19:14

نصح المركز الاتحادي للتغذية الأشخاص، الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي بتناول شاي الزنجبيل قبل الطعام، حيث يكفي استعمال قطعة من الزنجبيل بجحم اللوزة، بحيث يتم تقطعيها إلى أجزاء صغيرة وتركها لمدة عشرة دقائق.

وللاستمتاع بطعم أفضل لشاي الزنجبيل يمكن إضافة شريحة ليمون أو بعض العسل، ويعمل شاي الزنجبيل على تحفيز عملية الهضم ويمنع الشعور بالامتلاء.

ويمكن للأشخاص كبار السن تناول شاي الزنجبيل لفتح الشهية، من خلال مص بعض قطع الحلوى بطعم الزنجبيل قبل تناول الطعام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بروال الجمعة 26 يناير 2018 - 19:38
آتونا من فضلكم ما يسد الشهية المعيشة الغالية كثرة الاولاد وفتح الشهية لا يعقل من الافضل الحلول لسد الشهية عسى ان تنكمش المعدة وتوفير مستلزمات المدرسة لمحو الامية من ابنائنا
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