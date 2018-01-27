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الرئيسية | منوعات | هذا هو السبب الذي جعل نانسي عجرم تبكي في برنامج مواهب الأطفال

هذا هو السبب الذي جعل نانسي عجرم تبكي في برنامج مواهب الأطفال

هذا هو السبب الذي جعل نانسي عجرم تبكي في برنامج مواهب الأطفال
صحف
السبت 27 يناير 2018 - 20:08

لم تتمالك الفنانة نانسي عجرم دموعها في حلقة المواجهة الأخيرة ببرنامج ذافويس كيدز" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، وذلك في حلقة السبت.

دموع نانسي لم تأتِ بسبب نتيجة الحلقة كما هو المعتاد في البرنامج الذي شهد حالات بكاء ودموع للفرحة تارة وللحزن تارة أخرى، ولكن جاءت بسبب تأثرها بأداء أحد المشتركين.

وذلك حينما قدم الطفل يائيل القاسم أغنية "خلصت الحكاية" للمطرب آدم، وبرع في تقديمها بشكل جعل الجميع يتفاعل معه وهو على المسرح.

إلا أن نانسي لم تتمالك دموعها ولم تجد الكلمات التي تصف بها أداء يائيل القاسم، الذي أكدت أنه تميز بشكل لافت للنظر ووصل بإحساسه إلى الجميع.

لم تكن نانسي عجرم هي الوحيدة التي تفاعلت مع أداء يائيل حيث شاركها الأمر نفسه #كاظم_الساهر وتامر حسني، إذ أكد كاظم أن يائيل تميز في حلقة السبت وكان في كامل تركيزه.

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