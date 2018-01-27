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عصبية المرأة.. اكتشف الأسباب الحقيقية وراءها

عصبية المرأة.. اكتشف الأسباب الحقيقية وراءها
صحف
السبت 27 يناير 2018 - 22:07

تطلق عليك في الكثير من الأحيان صفة المرأة العصبية ولكن لماذا؟ هل كنت تعلمين أن هناك عدة أسباب تقف وراء عصبيتك؟

ضغط العمل

بحال كنت امرأة عاملة وربة أسرة في الوقت عينه، إذاً أنت ترزحين تحت ضغط كبير عليك أن تعلمي كيفية التعامل معه لكي لا تقعي في فخ العصبية. عندما تكونين مسؤولة عن وظيفة تخرجين لإتمام مهامك فيها، وتعودين بعد ذلك الى البيت للاهتمام بالأطفال وزوجك وتلبية حاجاتهم المختلفة الى حين نومهم، تكونين امرأة بوظيفتين وهذا ما يشكّل لك نقطة ضغط كبيرة.

مشاكل هرمونية

تصاب المرأة في بعض الأحيان بمشاكل هرمونية تؤثر بشكل سلبي على جسمها، وبخاصة في فترة الدورة الشهرية أو الحمل. الى جانب التقلبات المزاجية والعصبية التي تعيشها المرأة، ستمرّ بفترات توتر واكتئاب ومن الممكن أن تكون بحاجة الى استشارة الطبيب لتناول الأدوية المناسبة.

إفرازات الغدد

الاختلال في إفرازات الغدد يؤثر على الحالة المزاجية للمرأة ويجعلها عصبية، وبخاصة اختلال عمل الغدة الدرقية لديها. يمكنك اكتشاف أعراضها من قلة النوم وفقدان الوزن المفاجئ...

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