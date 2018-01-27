هذه أهم الخطوات للحفاظ على الاحترام في العلاقة بين الشريكين

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يعد الحب من أهم العوامل لإنجاح العلاقة العاطفية والزوجية، لكنه وحده لا يكفي! فالاحترام يعتبر واحد من أهم القيم التي تجعل العلاقات العاطفية أفضل وتضمن لها الاستمرارية. إليكِ بعض النصائح التي تساعدك على الاحتفاظ بالاحترام المتبادل في العلاقة:

- اعرفي نفسك: إذا إنه لديك الكثير من الصفات التي تؤهلك لأن تكوني محترمة من الطرف الآخر. فاحترام ذاتك يجعل الآخرين ينظرون إليكِ ويعاملوك باحترام، وتذكري أن الاحترام يفرض ولا يطلب.

-احترام الطرف الآخر: فإذا فقد شريكك احترامه أمامك سيفعل المثل معكِ، وتصبح علاقة فاقدة للاحترام ومهددة بالفشل.

-عدم البقاء: جزء هام من احترامك لذاتك هو عدم شعورك بالإجبار على البقاء في علاقةٍ غير مريحة بالنسبة لكِ، لذلك يجب أن تنهي العلاقة في حال وجدت نفسك غير سعيدة والطرف الآخر لا يعبأ بذلك، حيث أن بقاءك بعد هذه الأشياء يجعلك تفقدي احترامك لذاتك ومن ثم احترام الطرف الآخر لكِ.

-اصنعي حدودك: في بعض العلاقات، يلغي الشريكين الحدود بينهما. لكن هذا لا ينطبق على حدود الاحترام، حيث يجب أن تقومي بوضع حدود تحافظين بها على كرامتك وشخصيتك.

-تجنبا الشجار أمام الآخرين: حتى لا يقوم أحدكما بإهانة الآخر، ويكون بعدها صعب العودة إلى البداية وإصلاح الأمور.