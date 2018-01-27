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كُتّاب وآراء
هذه أفضل الطرق لحماية أسنان طفلك الرضيع
قد تعتقدين أن العناية بأسنان الأطفال تبدأ بعد ظهور أسنانهم، لكنها فعلياً تبدأ منذ اليوم الأول للولادة، وهو الأمر الذي قد تجهله بعض النساء.
يحتاج الرضيع إلى عناية بعد انتهاء كل رضعة، وهناك طرق معينة للعناية اليومية بأسنانهم، وذلك لحماية مستمرة لهم عند ظهور الأسنان الدائمة.
ولحماية طفلك من الإصابة من تسوس الطفولة المبكرة يجب:
1- الحفاظ على صحة فمك وأسنانك وكذلك الشخص الذي يقوم بالعناية بالطفل، لتقليل احتمال انتقال البكتيريا المسببة للتسوس إلى الطفل.
2- مسح فم الرضيع بقطعةٍ من القماش أو الشاش النظيف والمبلل بالماء بعد كل رضعه.
3- عند ظهور الأسنان بالفم يمكن تنظيف فم الطفل بعد الرضاعة بالقماش أو الشاش، أو باستعمال فرشاة مخصصة للأطفال الرضع ولكن لا يسمح باستخدام معجون الأسنان معها.
4- يجب عدم إعطاء الطفل العصائر أو المشروبات التي تحتوي على مواد سكرية بزجاجة الرضاعة. يمكن إعطاء الرضيع ماء عند وقت النوم بدلاً من الحليب أو العصير.