24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2212:4615:3518:0119:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. السعودية تسترد 106 مليار دولار من "التسويات" (5.00)

  2. فريق تركي لكرة القدم يستقدم لاعبا بعملة "بتكوين" (5.00)

  3. كوريا الجنوبية تساهم في مجابهة الفيضانات بالمغرب (5.00)

  4. مطالبة بإبعاد الرياض عن المجلس الحقوقي الأممي (5.00)

  5. بوتين يقابل تهديدات أميركا ضد روسيا بالسخرية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | باعت مولودها بـ 200 دولار.. والسبب: شراء تذكرة طيران

باعت مولودها بـ 200 دولار.. والسبب: شراء تذكرة طيران

باعت مولودها بـ 200 دولار.. والسبب: شراء تذكرة طيران
وكالات
الاثنين 29 يناير 2018 - 21:15

قضت محكمة في سان بطرسبورغ الروسية أمس الإثنين بالسجن امرأة من أوزباكستان 4 أعوام باعت طفلها حديث الولادة مقابل 200 دولار أمريكي تقريباً، لتشتري تذكرة سفر.

واتفقت المرأة البالغة من العمر 28 عاماً، على الصفقة مع زوجين يتحدران أيضاً من أوزبكستان في صيف 2016، حسب المحققين.

وعند إنجاب مولودها في أكتوبر 2016، باعته في مقابل 11500 روبل، وأنفقت هذا المبلغ على تذكرة سفر إلى آسيا الوسطى، حسب ما أفاد الناطق باسم محكمة فرونزنسكي في سان بطرسبورغ،شمال غرب روسيا.

أما الزوجان اللذان اشتريا الرضيع، فحكم عليهما بالسجن 3 أعوام، حسب المصدر عينه.

ويعمل في روسيا آلاف المواطنين المتحدرين من أوزبكستان، الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.