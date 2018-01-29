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باعت مولودها بـ 200 دولار.. والسبب: شراء تذكرة طيران
الاثنين 29 يناير 2018 - 21:15
قضت محكمة في سان بطرسبورغ الروسية أمس الإثنين بالسجن امرأة من أوزباكستان 4 أعوام باعت طفلها حديث الولادة مقابل 200 دولار أمريكي تقريباً، لتشتري تذكرة سفر.
واتفقت المرأة البالغة من العمر 28 عاماً، على الصفقة مع زوجين يتحدران أيضاً من أوزبكستان في صيف 2016، حسب المحققين.
وعند إنجاب مولودها في أكتوبر 2016، باعته في مقابل 11500 روبل، وأنفقت هذا المبلغ على تذكرة سفر إلى آسيا الوسطى، حسب ما أفاد الناطق باسم محكمة فرونزنسكي في سان بطرسبورغ،شمال غرب روسيا.
أما الزوجان اللذان اشتريا الرضيع، فحكم عليهما بالسجن 3 أعوام، حسب المصدر عينه.
ويعمل في روسيا آلاف المواطنين المتحدرين من أوزبكستان، الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى.