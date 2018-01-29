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انتبهي.. هذه 5 عوامل تضاعف آلام الدورة الشهرية

انتبهي.. هذه 5 عوامل تضاعف آلام الدورة الشهرية
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 29 يناير 2018 - 21:21

تمثل فترة الحيض تحدياً كبيراً للمرأة كل شهر، حيث تهاجمها التقلصات وآلام الصداع والتقلبات المزاجية.

ولتجنب تتفاقم هذه المتاعب تنصح مجلة "إن ستايل" الألمانية بتفادي العوامل التالية:

1- الاستلقاء على الأريكة:

أوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الاستلقاء على السرير أو الأريكة يتسبب في تفاقم آلام البطن.

لذا تنصح بممارسة الرياضة أثناء فترة الحيض، حيث تسهم الحركة في تحفيز سريان الدم، ما يساعد في التخلص من التقلصات.

2- منتجات الألبان:

تحتوي منتجات الألبان على أحماض تتسبب في تفاقم متاعب الحيض، بالإضافة إلى الشعور السيء بالانتفاخ.

وينطبق الأمر نفسه على الشوكولاتة المحتوية على الحليب.

3- القهوة:

تتسبب القهوة في ضيق الأوعية الدموية واضطراب سريان الدم، فتتفاقم متاعب الحيض.

وينطبق الأمر أيضاً على كل المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الكولا ومشروبات الطاقة.

4- التوتر النفسي:

التوتر النفسي له تأثير سلبي على الجسم أثناء الدورة الشهرية، ويتسبب في آلام البطن والصداع والحيض الشديد.

5- قلة النوم:

قلة النوم تعني إجهاد الجسم، ما يؤدي بدوره إلى تفاقم متاعب الحيض.

لذا يجب الحرص على أخذ قسط كافٍ من النوم كل ليلة بمعدل 8 ساعات.

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