24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2212:4615:3518:0119:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. السعودية تسترد 106 مليار دولار من "التسويات" (5.00)

  2. فريق تركي لكرة القدم يستقدم لاعبا بعملة "بتكوين" (5.00)

  3. كوريا الجنوبية تساهم في مجابهة الفيضانات بالمغرب (5.00)

  4. مطالبة بإبعاد الرياض عن المجلس الحقوقي الأممي (5.00)

  5. بوتين يقابل تهديدات أميركا ضد روسيا بالسخرية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | بعد أن ربح مليون دولار... وافته المنية!

بعد أن ربح مليون دولار... وافته المنية!

بعد أن ربح مليون دولار... وافته المنية!
صحف
الاثنين 29 يناير 2018 - 21:26

توفي رجل أمريكي بعد 3 أسابيع من استلامه جائزة اليانصيب التي بلغت مليون دولار.

وحملت الحادثة تفاصيل غريبة، إذ اشترى النجار الأمريكي دونالد سافاستانو (51 عاما)، من مدينة سيدني في نيويورك، بطاقة يانصيب احتفالية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة بقيمة 10 دولارات، وبعدما أزال الطبقة الواقية على البطاقة، فوجئ بفوزه بمليون دولار.

ولكي يحصل على المبلغ بسرعة، تنازل عن جزء من الجائزة بحسب قوانين اليانصيب في أمريكا، وتسلم مبلغ 661.8 ألف دولار، لكن الموت فاجأه بعد بضعة أيام من تسلمه الجائزة، حيث قضى بمرض السرطان الذي اكتشفه الأطباء في مراحل متأخرة.

وكان سافاستانو قد صرح للصحفين عقب استلامه المبلغ بأنه سيشتري شاحنة جديدة وسيوفي ديونه ويترك مبلغا من المال لشيخوخته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.