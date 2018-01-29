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بعد أن ربح مليون دولار... وافته المنية!
الاثنين 29 يناير 2018 - 21:26
توفي رجل أمريكي بعد 3 أسابيع من استلامه جائزة اليانصيب التي بلغت مليون دولار.
وحملت الحادثة تفاصيل غريبة، إذ اشترى النجار الأمريكي دونالد سافاستانو (51 عاما)، من مدينة سيدني في نيويورك، بطاقة يانصيب احتفالية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة بقيمة 10 دولارات، وبعدما أزال الطبقة الواقية على البطاقة، فوجئ بفوزه بمليون دولار.
ولكي يحصل على المبلغ بسرعة، تنازل عن جزء من الجائزة بحسب قوانين اليانصيب في أمريكا، وتسلم مبلغ 661.8 ألف دولار، لكن الموت فاجأه بعد بضعة أيام من تسلمه الجائزة، حيث قضى بمرض السرطان الذي اكتشفه الأطباء في مراحل متأخرة.
وكان سافاستانو قد صرح للصحفين عقب استلامه المبلغ بأنه سيشتري شاحنة جديدة وسيوفي ديونه ويترك مبلغا من المال لشيخوخته.