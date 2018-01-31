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الرئيسية | منوعات | ساعتان فقط بعد زواجه.. زوج يقوم بشنق نفسه!

ساعتان فقط بعد زواجه.. زوج يقوم بشنق نفسه!

ساعتان فقط بعد زواجه.. زوج يقوم بشنق نفسه!
صحف
الأربعاء 31 يناير 2018 - 08:55

انتحر مراهق هندي يبلغ من العمر 15 عاماً ويُدعى مهاديف، شنقاً وذلك بعدما أجبرته عائلته على الزواج من أرملة شقيقه البالغة من العمر 25 عاماً بعد ساعتين فقط على زواجهما.

وكان شقيق الضحية قد توفي صعقاً بالكهرباء في جايا جنوب بيهار وترك وراء زوجته وطفليه.

والجدير ذكره، أن عائلة المتوفي حصلت على تعويض بلغت قيمته حوالي 124 ألف دولار ما دفع بعائلة الأرملة إلى طلب الزواج من مهاديف للاستحواذ على المبلغ كاملاً.

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