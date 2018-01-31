24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
31/01/2018
الأيام القادمة
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:22
|12:46
|15:35
|18:01
|19:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟
- المعروفي يمزج "الراي" و"الواي واي" في جديده
- البيضاويون يحتاجون 142 ألف كيس دم سنويا
- جمعويون ينشدون التنمية بخميس سيدي رحال
- اللاعب جواد اليميق يسير نحو نادي جنوة الإيطالي
- برحيل .. الراقصة ولمجرد
- المغرب يدشن مواجهة الجزائر والبوليساريو في أروقة الاتحاد الإفريقي - (80)
- السجن سنة نافذة يُنهي "مغامرات" ملولي الشرطي المثير للجدل - (78)
- قصة معاناة زوجة "مشرملة" .. اعتداءات واتهامات وتهديدات بالقتل - (68)
- "لهيب المحروقات" يدفع مهنيي النقل إلى رفع التسعيرة بالبيضاء - (65)
- "الحوثي وداعش" تنسفان محاكمة معتقلي "حراك الريف" بالبيضاء - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
ساعتان فقط بعد زواجه.. زوج يقوم بشنق نفسه!
الأربعاء 31 يناير 2018 - 08:55
انتحر مراهق هندي يبلغ من العمر 15 عاماً ويُدعى مهاديف، شنقاً وذلك بعدما أجبرته عائلته على الزواج من أرملة شقيقه البالغة من العمر 25 عاماً بعد ساعتين فقط على زواجهما.
وكان شقيق الضحية قد توفي صعقاً بالكهرباء في جايا جنوب بيهار وترك وراء زوجته وطفليه.
والجدير ذكره، أن عائلة المتوفي حصلت على تعويض بلغت قيمته حوالي 124 ألف دولار ما دفع بعائلة الأرملة إلى طلب الزواج من مهاديف للاستحواذ على المبلغ كاملاً.