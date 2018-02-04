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دراسة جديدة.. هذا ما تفعله مشاهدة الأفلام الإباحية بدماغك
الأحد 04 فبراير 2018 - 23:49
قال عالم أعصاب من تايوان أن مشاهدة الأفلام الإباحية قد يعرض صحة الدماغّ إلى خطر محدق، خصوصا آلام الرأس المزمنة.
وقد أثبت مسحٌ أجري على دماغ أربعيني مدمن على مشاهدة الأفلام الإباحية نشاطا ملحوظا في المنطقة المسؤولة عن الألم في الدماغ، إضافة إلى المناطق التي تتفاعل مع النشاط الجنسي.
وتقول النظرية الجديدة أنه المشاهد الإباحية تفرز تفاعلا عصبيا يقوم بدفع بضخّ الدماء إلى الدماغ مما يسبب آلاما في الرأس.