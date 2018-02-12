قاضية مسيحية تحكم على شبان مسلمين بحفظ سورة "آل عمران" !!

هسبريس - متابعة

في حكم فريد من نوعه، حكمت قاضية لبنانية مسيحية على ثلاثة شبان مسلمين بـ"عقوبة حفظ سورة "آل عمران" كشرط لإطلاق سراحهم، بتهمة الإساءة لتمثال السيدة مريم العذارء.

وكان الشبان الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 16و18 عامًا، قد دخلوا كنيسة وأساؤوا لتمثال "السيدة مريم العذراء"، قبل أن يتم إيقافهم وتقوم القاضية "جوسلين متى" بإصدار حكم يقضي بحفظهم آيات من سورة "آل عمران" كشرط لإطلاقهم "كي يعرفوا كيف ذكرها القرآن الكريم وكيف كرمها".

وبعد أن قام الشبان الثلاثة بحفظ الآيات القرآنية المطلوبة فعلا، قامت القاضية بإطلاق سراحهم، مما دفع من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق وسم حمل اسم القاضية #جوسلين_متى.