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الرئيسية | منوعات | قاضية مسيحية تحكم على شبان مسلمين بحفظ سورة "آل عمران" !!

قاضية مسيحية تحكم على شبان مسلمين بحفظ سورة "آل عمران" !!

قاضية مسيحية تحكم على شبان مسلمين بحفظ سورة "آل عمران" !!
هسبريس - متابعة
الاثنين 12 فبراير 2018 - 23:31

في حكم فريد من نوعه، حكمت قاضية لبنانية مسيحية على ثلاثة شبان مسلمين بـ"عقوبة حفظ سورة "آل عمران" كشرط لإطلاق سراحهم، بتهمة الإساءة لتمثال السيدة مريم العذارء.

وكان الشبان الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 16و18 عامًا، قد دخلوا كنيسة وأساؤوا لتمثال "السيدة مريم العذراء"، قبل أن يتم إيقافهم وتقوم القاضية "جوسلين متى" بإصدار حكم يقضي بحفظهم آيات من سورة "آل عمران" كشرط لإطلاقهم "كي يعرفوا كيف ذكرها القرآن الكريم وكيف كرمها".

وبعد أن قام الشبان الثلاثة بحفظ الآيات القرآنية المطلوبة فعلا، قامت القاضية بإطلاق سراحهم، مما دفع من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق وسم حمل اسم القاضية #جوسلين_متى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ael الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 00:20
Bravo Mme Le Juge . Elle connait très bien ce qu'elle jugeait .
Un très bel exemple et un précieux antécédent a penser et a suivre .
la sagesse .
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18
2 - مهاجر الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 01:26
لو كان كل القضاة مثل هذه القاضية الدويشة لأصبح جميع المشرملين فقهاء و علماء دين
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8
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