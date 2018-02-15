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الرئيسية | منوعات | توفيا بفارق 30 دقيقة.. زوجان جمعهما الحب "حتى آخر رمق"

توفيا بفارق 30 دقيقة.. زوجان جمعهما الحب "حتى آخر رمق"

توفيا بفارق 30 دقيقة.. زوجان جمعهما الحب "حتى آخر رمق"
وكالات
الخميس 15 فبراير 2018 - 14:09

توفي زوجان تركيان بفارق 30 دقيقة فقط في المشفى نفسه، بعد تعرضهما لأزمة قلبية.

فقد تدخلت الفرق الطبية المختصة لمعالجة أسماء توفكجي، 75 عاماً، مساء الخميس في منزلها بعد شعورها بألم في صدرها ووهن. ثم توقف قلبها عن النبض قبل نقلها إلى عربة الإسعاف ثم إلى المشفى.

وفي الوقت الذي كان المسعفون يجرون تدليكاً للقلب للسيدة العجوز داخل عربة الإسعاف، وقع زوجها، صلاح الدين توفكجي، 85 عاماً، على الأرض بينما كان ينتظر أمام سيارته مستعداً لمرافقة زوجته للمشفى.

تم نقل الزوجين إلى مشفى مدينة ريزا الحكومي، حيث أعلن رسميا عن وفاتهما على الساعة 6.30 صباحا و7 صباحاً على التوالي.

ونقل أقارب الزوجين عن الزوج صلاح الدين قوله: "ماذا سأفعل إن حدث أمر ما لزوجتي؟ أرجوكم أنقذوها. لا أستطيع العيش بدونها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Fati الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:48
هو ذا الحب الحقيقي.ليس كما نلاحظ عندنا:يبدأ الزوج وأهله في اختيار الزوجة الجديدة بين المعزيات.... والزوجة لم تدفن بعد.وكأنها كانت ثقلا على عاتقه فانزاح.نرجو لهما الرحمة والمغفرة... والجنة..
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