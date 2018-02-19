24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3807:0412:4615:5018:1919:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. الترامواي بمدينة وجدة (5.00)

  2. التكوين المهني يوفر نصف مليون مقعد بيداغوجي (5.00)

  3. نقص مخزون الدم في المغرب .. وزير الصحة يطلق قافلة تبرع شتوية (5.00)

  4. القضاء يحقق في سقوط أرواح على "سكّة طنجة" (5.00)

  5. الحصبة قتلت 35 شخصا في أوروبا العام الماضي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | للتعامل مع حروق الأطفال.. إليك هذه النصائح السريعة

للتعامل مع حروق الأطفال.. إليك هذه النصائح السريعة

للتعامل مع حروق الأطفال.. إليك هذه النصائح السريعة
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 19 فبراير 2018 - 00:52

تعد الحروق من الإصابات الشائعة لدى الأطفال، بسبب جذب أواني الطهي من الموقد أو أثناء حفلات الشواء في الحدائق مثلاً.

وعن كيفية التصرف في مثل هذه المواقف، تنصح الجمعية الألمانية لجراحات الأطفال بتبريد مواضع الحروق الصغيرة بواسطة ماء فاتر في غضون نصف الساعة الأولى، في حين لا يُفضل استخدام أكياس التبريد لأنها تنطوي على خطر الانخفاض الشديد لدرجة حرارة الجسم. وللسبب ذاته لا يجوز استخدامها في حال مواضع الحروق الكبيرة بصفة خاصة.

وأشارت الجمعية إلى أن الوصفات المنزلية الشائعة، مثل الزبادي والدقيق الأبيض، لا تفيد في علاج الجروح الناجمة عن الحروق. ولتجنب إصابة الطفل بحروق من الأساس ينبغي مراعاة وضع أواني الطهي على الشعلات الداخلية للموقد لتكون بعيدة عن متناول يده، كما لا يجوز أثناء الشواء استخدام المواد المساعدة على الاشتعال مثل الإيثانول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.