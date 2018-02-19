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كُتّاب وآراء
للتعامل مع حروق الأطفال.. إليك هذه النصائح السريعة
تعد الحروق من الإصابات الشائعة لدى الأطفال، بسبب جذب أواني الطهي من الموقد أو أثناء حفلات الشواء في الحدائق مثلاً.
وعن كيفية التصرف في مثل هذه المواقف، تنصح الجمعية الألمانية لجراحات الأطفال بتبريد مواضع الحروق الصغيرة بواسطة ماء فاتر في غضون نصف الساعة الأولى، في حين لا يُفضل استخدام أكياس التبريد لأنها تنطوي على خطر الانخفاض الشديد لدرجة حرارة الجسم. وللسبب ذاته لا يجوز استخدامها في حال مواضع الحروق الكبيرة بصفة خاصة.
وأشارت الجمعية إلى أن الوصفات المنزلية الشائعة، مثل الزبادي والدقيق الأبيض، لا تفيد في علاج الجروح الناجمة عن الحروق. ولتجنب إصابة الطفل بحروق من الأساس ينبغي مراعاة وضع أواني الطهي على الشعلات الداخلية للموقد لتكون بعيدة عن متناول يده، كما لا يجوز أثناء الشواء استخدام المواد المساعدة على الاشتعال مثل الإيثانول.