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كُتّاب وآراء
هل تنقطع أنفاسك أثناء النوم.. أنت إذن في حاجة إلى العلاج فورا !
شدّدت الجمعية الألمانية لطب الصدر والرئة على ضرورة علاج انقطاع النفس خلال النوم على وجه السرعة نظراً لأنه يمهد الطريق لأمراض أخرى تهدد الحياة، مثل قصور القلب والسكتة الدماغية.
وأوضح الأطباء الألمان أن انقطاع النفس النومي "Sleep apnea" هي حالة يتوقف فيها التنفس أثناء النوم ليلاً، وقد تصل مدتها إلى دقيقتين، حينها يحاول الجسم مواجهة ذلك من خلال الإمداد بالأكسجين، وهو أمر مجهد للغاية، وبالتالي يصبح النوم غير مريح. وكنتيجة لذلك، ينتاب المريض أثناء النهار شعور بالتعب والإرهاق ويعاني من ضعف التركيز والرغبة في النعاس، وهي كلها أمور تحد من سلامة وأمان القيادة مثلا.
ويتم علاج انقطاع النفس النومي بواسطة جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP) أو جهاز الضغط الهوائي الإيجابي التلقائي (APAP) من أجل إبقاء مجرى الهواء مفتوحا أثناء النوم عن طريق الهواء المضغوط. وفي بعض الحالات يتم اللجوء للجراحة، وذلك لعلاج انسداد الأنف أو انسداد البلعوم مثلا.
ومن التدابير المساعدة على نجاح العلاج الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية والابتعاد عن المنومات والمهدئات، بالإضافة إلى النوم على الجانب بدلاً من الاستلقاء على الظهر.