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كُتّاب وآراء
ثروة ميسي.. هل تدرك كم تبلغ بالأرقام؟
أحد أفضل اللاعبين الذين داعبوا المستديرة الساحرة في تاريخها، بدأ مسيرته في الملاعب مع برشلونة مراهقا، ومن وقتها وهو يراكم الجوائز الفردية والجماعية ويكسر الأرقام القياسية، إنه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.
هذه السمعة الطيبة التي اكتسبها "البرغوث" في مسيرته الكروية جلبت له ثروة كبيرة من الأموال تقدر -بحسب موقع "صافي ثروة المشاهير" (سلبريتي نت ورث"- بنحو 340 مليون دولار، ويبلغ راتبه الصافي مع البرسا نحو 45 مليونا سنويا.
ثروة ميسي جاءت في المقام الأول من راتبه الذي ارتفعت قيمته بشكل كبير بعد توقيعه على تمديد العقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما أنه مرتبط بعقود رعاية وترويج مع شركات عالمية وثرية كأديداس وبيبسي، فضلا عن استثمارات بالعقارات في الأرجنتين.
ففي عام 2017 احتل ميسي المركز الثاني كأكثر لاعبي كرة القدم دخلا بنحو ثمانين مليون دولار خلف غريمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ93 مليونا ومتقدما على زميله السابق ونجم باريس سان جيرمان بـ37 مليونا.