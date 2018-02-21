تحذير للنساء: الانتفاخ المستمر نذير خطر

هسبريس - الأناضول

حذّرت منظمة خيرية بريطانية معنية بمكافحة سرطان المبيض من أن ثلثي النساء اللائي يعانين من أحد الأعراض الرئيسية لهذا المرض لا يذهبن إلى الطبيب لدى ظهوره.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الأربعاء، أن منظمة "تارجت أوفيريان كانسر" أعربت عن قلقها إزاء انخفاض مستوى الوعي بشكل مزعج بشأن الانتفاخ كعرض من أعراض سرطان المبيض.

كانت دراسة سابقة أعدتها المنظمة ذاتها كشفت أن واحدة فقط من بين كل 5 نساء قد تعتبر الانتفاخ عرضا لذلك المرض.

واستطلع المسح نساء في أنحاء بريطانيا بشأن رد فعلهن إذا عانين من "انتفاخ متكرر".

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا أي شخص يعاني من انتفاخ خلال أغلب الأيام عبر 3 أسابيع متوالية بأن يذهب إلى الطبيب.

وأضافت أن الانتفاخ قد يكون عرضا لأمراض أخرى، مثل القولون العصبي، ومتلازمة ما قبل الحيض، وغيرها.

ويرجح الإصابة بمرض سرطان المبيض بنسبة أكبر لدى النساء، فيما بعد سن 55 عاما، لكن المنظمة الخيرية كشفت أن هذه الفئة من النساء هي الأقل ميلا للتحقق من هذه الأعراض عبر الإنترنت، ومن ثم فهن الأقل فرصة في أن يعرفن أنهن ربما تكن مصابات بذلك المرض.

وأشارت المنظمة إن نقص الوعي يؤدي إلى عدم إجراء النساء الاختبارات المتعلقة بتشخيص سرطان المبيض بالسرعة المطلوبة، ومن ثم يصبحن عرضة لفقدان فرصة التشخيص المبكر للمرض.

وسرطان المبيض هو ورم يتكون في المبايض داخل الجهاز الأنثوي، ويصيب معظم النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 55-74 عاما.

ويعد أكثر الأنواع شيوعا هو سرطان النسيج المبيضي حيث يشكل 95% من سرطانات المبيض.