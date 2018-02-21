دراسة تؤكد: البصل أفضل مانع لانتشار السرطان

هسبريس - الأناضول

أظهرت دراسة يابانية حديثة، أن البصل يحتوي على مركبات طبيعية، لها تأثيرات علاجية يساعد فى مكافحة سرطان المبيض، بالإضافة لفوائده السابقة، وأبرزها دوره في علاج الاكتئاب.

وأوضح الباحثون بجامعة كوماموتو اليابانية، في دراستهم التي نشروا نتائجها، اليوم السبت، في دورية (Scientific Reports)، أن البصل يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنه منخفض السعرات الحرارية.

وأجرى الباحثون دراستهم على مجموعة من الفئران، لاكتشاف تأثير تناول البصل على سرطان المبيض.

وأعطى فريق البحث الفئران المصابة بسرطان المبيض، جرعات من البصل عن طريق الفم، وأظهرت النتائج أن الفئران زادت أعمارها، وتقلص لديها نمو الورم السرطاني في المبيض.

وقال الباحثون أيضًا إنه لم يلاحظوا أية آثار جانبية على الحيوانات بعد تناول البصل، الذي ساعد على قمع التفاعلات المصاحبة للأورام السرطانية.

وقال الباحثون إن دراستهم أثبتت أن البصل يبطئ تطور خلايا سرطان المبيض، عن طريق قمع انتشار الخلايا السرطانية.

وكانت دراسة بريطانية، حددت مجموعة من اﻷطعمة والمشروبات التي تحد من الالتهاب المزمن، الذي يساهم في اﻹصابة بالعديد من مسببات الوفاة الرئيسية، مثل السرطان والقلب والسكري والزهايمر.

وأضافت أن الوجبات الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات، التي تحتوي على مادة "البوليفينول"، توفر حماية ضد الالتهابات المرتبطة بتقدم السن والعمر والأمراض المزمنة، ويأتى على رأسها البصل، والكركم، والعنب الأحمر والشاي الأخضر والتوت والرمان.

ووفقًا لمنظمة الصحة، فإن مرض السرطان يعد أحد أكثر مسببات الوفاة حول العالم، حيث أنه يتسبب بوفاة نحو 13% من مجموع وفيات سكان العالم سنويًا، وثلث وفيات السرطان تحدث بسبب خمسة عوامل سلوكية وغذائية رئيسية، هي ارتفاع منسب كتلة الجسم، وعدم تناول الفواكه والخضار بشكل كاف، وقلّة النشاط البدني، وتعاطي التبغ، وتناول الخمور.