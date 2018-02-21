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كُتّاب وآراء
هذه الأغذية الثلاثة تقيك من السرطان
تتمتع التغذية الصحية بأهمية كبيرة للجسم؛ فهي لا تمده فقط بالعناصر الغذائية المهمة، بل تسهم أيضاً في حمايته من الأمراض الخطيرة.
وأوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية أنه يمكن الوقاية من السرطان من خلال تناول الأغذية التالية:
1- الطماطم: تحتوي الطماطم على مادة "ليكوبين"، التي تقوم بطرد ما يعرف بالجذور الحرة "Free Radicals"، التي تهاجم الخلايا، كما أنها تحول دون ارتباط خلايا السرطان بالدورة الدموية.
2- التوت الأزرق: يزخر التوت الأزرق بمضادات الأكسدة والكيميائيات النباتية "فيتوكيميكال"، والتي تحول دون ارتباط الخلايا السرطانية بالحمض النووي "DNA".
3- الكركم: يتمتع الكركم بفوائد صحية جمّة؛ فهو يحارب السرطان ويحد من شيخوخة الخلايا ويكافح الالتهابات والآلام، كما أنه يعمل على تقوية جهاز المناعة.