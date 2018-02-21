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كُتّاب وآراء
في عقوبة رادعة.. تركيا تقرّر إخصاء المتورطين في اغتصاب الأطفال
أعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غول إمكانية إجراء عملية إخصاء إجباري للمتورطين في ارتكاب جرائم اعتداء جنسي على الأطفال.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن غول قوله إن الحكومة تدرس ما إذا كان من الممكن إجراء إخصاء كيميائي للمتورطين في هذه الجرائم، بناء على قرار من المحكمة.
ودون أن يشير إلى تفاصيل، ذكر غول أنه من المنتظر أن يتم بحث هذا الموضوع " في غضون أيام قليلة".
كانت الأسابيع الماضية شهدت وقوع جرائم انتهاك جنسي خطيرة للأطفال في تركيا، كان آخرها اعتداء رجل (28 عاما) على طفل دون الخامسة أثناء حفل زفاف في مدينة أضنة جنوبي البلاد.
وحسب ما ذكرته وكالة (الأناضول)، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصف أمام صحفيين أتراك، جريمة الانتهاك الجنسي بحق الأطفال بأنها لا يمكن الصفح عنها، وأعلن عن عقوبات مشددة لمرتكبي الجرائم الجنسية.
وتابع أردوغان أن الحكومة تدرس فرض عقوبات على الخيانة الزوجية، لكنه لم يذكر تفاصيل.