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رئيسة الوزراء البريطانية تزور عشرات المساجد وتستمع إلى القرآن

رئيسة الوزراء البريطانية تزور عشرات المساجد وتستمع إلى القرآن
هسبريس - متابعة
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 22:07

استضافت مجموعة من المساجد في بريطانيا عشرات البريطانيين، على رأسهم رئيسة الوزراء تيريزا ماي والتي استمعت إلى تلاوات من القرآن الكريم، كما حظيت بضيافة تم خلالها تقديم الكعك المنزلي إليها.

وتأتي هذه الزيارة، التي عمت 200 مسجدا في بريطانيا، من خلال مبادرة يداوم عليها القائمون على المساجد للسنة الرابعة على التوالي تحت عنوان "زُر مسجدي".

ووفق تقارير إعلامية، فإن المبادرة، التي أطلقها المجلس الإسلامي البريطاني، تعد "مهمة جداً وسط انتشار تصورات سلبية عن الإسلام، وذلك بعد أن كشفت إحصائيات نشرت مطلع فبراير 2018 أن 90% من البريطانيين لم يسبق لهم زيارة مسجد و 70% لم يذهبوا أبداً إلى دار عبادة تنتمي إلى دين آخر".

كم جانبه، قال "ديلاوار خان" المدير التنفيذي لمسجد شرق لندن "صحيح أن هذا الحدث ناجح، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه.. الناس الذين تربطهم صلة ودية بالمسلمين يأتون إلينا، لكننا بحاجة للوصول إلى الناس الذين يعيشون في الضواحي، الذين ليس لديهم تفاعل مع المسلمين".

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