بتغريدة واحدة.. نجمة عالمية تكبد سناب شات خسائر خيالية بلغت 1.3 مليار دولار!

وكالات

انخفضت قيمة أسهم شركة "سناب شات" بصورة كبيرة، وذلك بسبب تدوينة نشرتها نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، انتقد فيها التطبيق.

وقالت جينر، وهي شقيقة النجمة كيم كارداشيان، في تدوينتها يوم الأربعاء الماضي "هل هناك أحد لم يعد يستخدم سناب شات؟ أم أنني الوحيدة".

وبحلول يوم أمس الخميس، تكبدت الشركة خسائر هائلة في قيمة أسهمها بسبب التدوينة، التي شاهدها أكثر من 24 مليون متابع لحساب جينر.

وذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن هذا الانخفاض تسبب في خسارة الشركة نحو 1.3 مليار دولار من قيمتها السوقية.

التدوينة، التي نشرتها نجمة تلفزيون الواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، أعاد نشرها أكثر من 50 ألف متابعا.