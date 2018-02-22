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أحد أثرياء العالم يقترح توزيع الأموال على الناس "مجانا"

أحد أثرياء العالم يقترح توزيع الأموال على الناس "مجانا"
صحف
الخميس 22 فبراير 2018 - 23:53

يبدو أن المستقبل القريب يحمل لنا الكثير من المصاعب، أهمها سيطرة الروبوتات على معظم وظائف البشر، ما يؤدي إلى زيادة التشرد والفقر.

وفي مقابلة أجراها مع شبكة CNN، قال الملياردير، السير ريتشارد برانسون، إن النقود المجانية ستصبح ضرورة لإنقاذ الجميع من التشرد، في مستقبلنا الآلي.

وأوضح برانسون، رجل الأعمال البريطاني ومؤسس مجموعة فيرجن غروب، أنه لا يوجد شك بأن التكنولوجيا ستقضي على الوظائف، خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى خطر عدم المساواة في الدخل.

ويرى السير ريتشارد أنه يجب على الحكومات دفع رواتب للأشخاص، الذين فقدوا وظائفهم بسبب الروبوتات. ويسمى هذا المفهوم "الدخل الأساسي العالمي"، حيث يقترح الملياردير أن توفر الدولة لجميع رعاياها أجرا مناسبا، بغض النظر عما إذا كانوا يعملون أم لا.

كما أيد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، هذه الفكرة أثناء خطابه في هارفارد العام الماضي، حيث قال: "لقد حان الوقت لتحديد عقد اجتماعي جديد لجيلنا. يجب أن نستكشف أفكارا مثل الدخل الأساسي العالمي، لنعطي فرصا جديدة للجميع".

وتعتمد فيسبوك بالفعل على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب البشر، لتعقب وحذف المشاركات غير المناسبة من شبكتها الاجتماعية.

كما أيد كل من إيلون موسك، مؤسس سبيس إكس، وبيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت، هذا المفهوم. ويبدو أن الحكومات بدأت تولي اهتماما للموضوع.

وفي يناير الماضي، أصبحت فنلندا أول دولة أوروبية تمنح مواطنيها العاطلين عن العمل، أموالا نقدية على أساس غير مشروط.

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