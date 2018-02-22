24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0012:4615:5218:2319:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. الماء في تاكونيت .. كنز مفقود وحرمان مولود (5.00)

  2. نمساوي يقود سيارته الكهربائية صوب المغرب (5.00)

  3. بلقاضي: الانسجام الحكومي بين التعاقد السياسي والرادع القانوني (5.00)

  4. تجار صغار ينددون بعراقيل أمام التغطية الصحية ومعاش التقاعد (5.00)

  5. إشادة أوروبية بالمغرب .. وبنشماش: جديرون بالثقة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | إيداع الإعلامية المصرية ريهام سعيد في سجن القناطر

إيداع الإعلامية المصرية ريهام سعيد في سجن القناطر

إيداع الإعلامية المصرية ريهام سعيد في سجن القناطر
صحف
الخميس 22 فبراير 2018 - 01:10

أحالت الجهات الأمنية المصرية الإعلامية ريهام سعيد إلى سجن النساء بالقناطر، عقب قرار النيابة بإحالتها إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على خطف الأطفال والاتجار بالبشر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، التي أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، أن ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها قاموا بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.

وألقت السلطات المصرية القبض على معدة ومصور ببرنامج ريهام سعيد، ووجهت لهما اتهامات باختطاف طفلين في منطقة السلام شرقي القاهرة.

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد أجرت منذ نحو 4 سنوات، معايشة لبرنامجها "صبايا الخير"، والذي يُعرض على قناة "النهار"، من داخل سجن النساء بالقناطر، والتي جسدت فيها دور سجينة، وقامت قوات الأمن النسائية بوضع "الكلابشات" في يدها واقتيادها إلى داخل العنبر، لتعود الآن إلى السجن ليس بصفة منتحلة وإنما بصفة متهمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.