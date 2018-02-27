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الحكم على المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بالسجن لمدة 6 أشهر

الحكم على المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بالسجن لمدة 6 أشهر
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 00:02

قضت محكمة مصرية، بحبس المطربة شيرين عبدالوهاب لمدة ستة أشهر وكفالة 50 ألف جنيه، بتهمة الإساءة لمصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تصريحات البلهارسيا".

وقضت محكمة جنح المقطم بتعويض مدني قدره عشرة آلاف وواحد وخمسون جنيهًا أتعاب محاماة.

كان محاميا مصريا أقام دعوى اختصم فيها المطربة شيرين ونقابة المهن الموسيقية ، قائلا إنه "في أحد حفلات شيرين طلبت إحدى الحضور منها سماع أغنية "ماشربتش من نيلها"، فردت المطربة عليها "هيجيلك بلهارسيا".

وأضافت الدعوى، أنه في الوقت الذى تعمل فيه أجهزة الدولة على تنشيط السياحة تهكمت المطربة بأسلوب فظ، الأمر الذى أضحك الجمهور بصورة تعنى إهانة الدولة.

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