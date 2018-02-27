قريبا.. مكالمات واتساب لن تحتاج لاتصال بالإنترنت

هسبريس - متابعة

الطالب، البالع من العمر 26 سنة، يتابع دراسته في تكنولوجيا الإعلام والاتصال بالمركز متعدد التقنيات بـ "كيجغالي" الرواندية، وكان قد تمكن من اختراع نموذج سيمكن مستعملي "واتساب" من إجراء مكالمات محلية ودولية من دون اتصال بالأنترنت.

وقال "موجنزي" في تصريحات إعلامية أن تكلفة الانترنت المرتفعة في غالبية الدول الافريقية، حفزته على السير في هذا الاتجاه، مستوحيا الفكرة من كتب عن الحواسب المحمولة وكتب الفيزياء، مدفوعا بإرادة التغيير.

وأضاف أن أساس نظام الاتصال هذا هو الفيزياء البصرية، وتقنيات الاتصالات الذكية المتنقلة ومبادئ الشبكات، "وهو يسمح لمستخدمي "واتساب" بالاتصال مباشرة بأرقام الهواتف المتحركة، على أن سلبيته الوحيدة ستتمثل في عدم قدرته على اجراء مكالمة جماعية.

أفادت مصادر إعلامية أن مخترعا روانديا في تفاوض حاليا مع السفارة الأميركية لأجل مساعدته في توفير ابتكار جديد يتيح مكالمات مجانية على واتساب.