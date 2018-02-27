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وفاء نادر.. كلب يتلقى 4 رصاصات كي يحمي صاحبه

وفاء نادر.. كلب يتلقى 4 رصاصات كي يحمي صاحبه
صحف
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 00:40

أصيب كلب (من فصيلة الراعي الألماني)، في مدينة دي موين بولاية واشنطن الأمريكية ، بأربع رصاصات خلال محاولته حماية صاحبه من اللصوص.

ونقلت قناة K5 News عن مالك الكلب خافيير ميركادو ( 16 عاما) قوله، إنه كان لوحده بالبيت مع كلبه ريكس. وفي ظهيرة يوم الأربعاء سمع ضجيجا، فنظر عبر النافذة ليشاهد سيارة غريبة قرب البيت ومن ثم سمع صوت تكسير الزجاج في الطابق الأول من البيت.

بعد ذلك هرول ريكس إلى الأسفل وباشر بالنباح والزمجرة باستمرار. ثم سمع الفتى أحد اللصوص صارخا:" لقد عضني الكلب، أبعدوه عني "وشاهد خافيير ميركادو أن المتسللين يعتزمون الصعود إلى الطابق العلوي من المنزل فاختبأ في خزانة الملابس بغرفته بعد أن اتصل بالشرطة طلبا للنجدة. وفورا هرع الكلب إلى الأعلى لحماية صديقه.

وعندما وصل المجرمون إلى الغرفة حيث كان ميركادو، هجم ريكس مرة أخرى على اللصوص الذين أطلقوا عليه النار وأصابوه بأربع رصاصات مما جعله غير قادرا على الاستمرار في المقاومة.

وقبل وصول الشرطة فر اللصوص ولا يزال البحث عنهم مستمرا.

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