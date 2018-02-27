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شاكيرا تدفع عشرين مليون أورو لمصلحة الضرائب بإسبانيا

شاكيرا تدفع عشرين مليون أورو لمصلحة الضرائب بإسبانيا
وكالات
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:24

اضطرت المغنية الشهيرة شاكيرا إلى دفع أكثر من 20 مليون يورو لتسوية مطالبات من السلطات الضريبية الإسبانية التي اتهمتها بالتهرب الضريبي خلال أربع سنوات.

وأفادت صحيفة "ألباييس" الإسبانية بأن الفنانة والمغنية الكولومبية شاكيرا إيسابيل مبارك ريبول التي تزوجت من لاعب كرة القدم الإسباني نجم نادي "برشلونة"، جيرارد بيكيه، في العام 2011، لم تقدم الإقرار الضريبي حتى العام 2015، وبذلك تهربت من دفع الضرائب للدولة الإسبانية.

وبحسب الصحيفة، فإن المبلغ الذي دفعته شاكيرا يمثل الشريحة الأولى فقط من الديون المستحقة عليها إذ يلبي المطالبات الصادرة عن التفتيش الضريبي في إقليم كتالونيا عام 2011 فقط.

واضطرت شاكيرا إلى تسديد هذا الجزء من الدين لكي تتمكن من الطعن في القرار.

وسبق أن قال محامو المغنية إن إجمالي الفترة التي قضتها في إسبانيا منذ العام 2011 لم تتجاوز 183 يوما وهي الفترة المحددة قانونيا لاعتبار شخص مقيم في إسبانيا مكلفا ضريبيا، فيما أصرت شاكيرا على أنها حصلت على معظم إيراداتها من خارج الأراضي الإسبانية.

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