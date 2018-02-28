24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:27
|06:52
|12:45
|15:55
|18:28
|19:43
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- تجار الأعشاب ينعشون مبيعات "المُهيجات الجنسية" المهربة بالمغرب
- عمال وساطة فوسفاطيون يحتجون في خريبكة
- سلطات فاس تحرر مدارة بندباب من الباعة الجائلين
- وتيرة نمو القروض البنكية تفوق 3% بالمغرب
- قناة إسبانية تفضح وضعية مركز إيواء بثغر مليلية
رياح عاصفية تقتلع الأشجار وتتسبب في انهيارات وتهشيم سيارات (5.00)
العثور على أسلحة نارية وأزيد من 300 خرطوشة بشقة في الرباط (5.00)
- بوتين يستعرض الصاروخ النووي "الشيطان" فوق الأراضي الأمريكية - (86)
- الحكومة تعلن رفض أي قرار يمس بسيادة المغرب على الصحراء - (73)
- القاعات السينمائية ترفض عرض الأفلام الأمازيغية وتطالب بالدبلجة - (69)
- مصدر قضائي: هؤلاء توبعوا بقانون الاتجار بالبشر قبل بوعشرين - (46)
- الحركة الأمازيغية وإسرائيل : أسئلة وتدقيقات - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اكتشف القيم الغذائية العظيمة التي يحتويها الزيتون
تحث التوصيات الصحية باستمرار على تناول الزيتون والزيت المستخلص من عصره. ويدخل الزيتون في السندويشات والسلطات وتتم إضافته لكثير من المعجنات والأطباق، إلى جانب اعتباره صحناً جانبياً من فواتح الشهية. إليك أهم القيم الغذائية التي يحتوي عليها الزيتون:
الزيتون مفيد للقلب والبشرة والمفاصل والربو تحتوي الحصة الواحدة (28 غراماً) من الزيتون الأخضر على 41 سعرة حرارية تشكل الدهون 36 سعرة منها. ويوجد غرام من الألياف في نفس الكمية، وغرام من الكربوهيدرات، ولا يوجد بروتين في الزيتون الأخضر.
بينما تحتوي الحصة الواحدة من الزيتون الأسود على 23 سعرة حرارية فقط، تشكّل الدهون 16 سعرة منها، وتبلغ كمية الكربوهيدرات غرامين في الحصة الواحدة من الزيتون الأسود، والألياف غراماً واحداً.
ويمتاز الزيتون بنوعية الزيوت الصحية والدهون التي يحتويها، إلى جانب أنه غني بفيتامين "إي"، ومضادات الأكسدة (الفلافونويد). وتقوم هذه التوليفة بدور هام كمضاد للالتهابات في وقاية القلب، كما تحمي مضادات الأكسدة البشرة من الشيخوخة ومن تأثير المواد الكيميائية.
كذلك يساعد الزيتون على تخفيف أعراض التهاب المفاصل، والربو، وغير ذلك من المشاكل الالتهابية.
لكن نظراً لكمية الملح الكبيرة التي توجد في الزيتون الجاهز ينبغي عدم الإفراط في أكله، لأن زيادة الملح ترتبط بارتفاع ضغط الدم.