هسبريس - د.ب.أ

يحرص الكثيرون على احتساء القهوة من أجل تنشيط الذهن وزيادة التركيز بفضل تأثيرها المنبه، ولكن ما الكمية الصحية من القهوة يومياً؟

وللإجابة عن هذا السؤال، قال فابيان كرابف، من معهد استشارات الصحة المهنية، إن الكمية الصحية من الكافيين يوميا تبلغ 400 ملليجرام، أي ما يعادل 5 فناجين تقريباً.

وأوضح كرابف أن القهوة تمتاز بتأثير منبه وتعمل على رفع مستوى التركيز والانتباه، كما أن العديد من الدراسات أثبتت أيضاً أنها تتمتع بتأثير إيجابي على الصحة، فهي تزخر بمضادات الأكسدة، التي تسهم في تقوية جهاز المناعة.

ووفقاً لبيانات الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، فإن الجرعة اليومية حتى 200 ملليجرام تعد آمنة بالنسبة للحوامل والمرضعات.