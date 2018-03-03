هذه أفضل طريقة لتقليل استهلاك الواتساب لبيانات هاتفك الذكي

هسبريس - متابعة

من المعروف أن مقاطع الفيديو، عبر واتساب أو يوتوب، تستهلك الكثير من البيانات الخلوية الخاصة بهاتفك الذكي دون أن تشعر بذلك، ولتجنب ذلك، إليك النصائح التالية لمنع واتساب من استهلاك البيانات الخلوية.

أولا، قم بفتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي، وانقر على النقاط الثلاث الموجودة في أعلى يسار الشاشة، ثم اختر الإعدادات.

بعد هذا، قم بالضغط على خيار استخدام البيانات والتخزين، وانتقل إلى الخيار الثالث الذي يأتي بعنوان أثناء التجوال، ثم قم بتعطيل الخيارات التي ظهرت أمامك، الصور والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو والمستندات.

الآن، أكد العملية السابقة عن طريقة النقر على زر الموافقة، ثم مرر للأسفل الآن وقم بتفعيل خيار الاستخدام القليل للبيانات.

هذه العمليات التي قمت بها تتمثل في تعطيل التحميل التلقائي لأي نوع من الملفات، الصور والصوت والفيديو والمستندات، عند استخدام البيانات الخلوية، حيث سيؤدي ذلك إلى منع تحميل هذه الملفات من خلال خطة البيانات الخلوية، كما سيمكن من تقليل استخدام البيانات الخلوية أثناء المكالمات التي نجريها من خلال واتساب، ولكن ذلك يعني أيضًا أن جودة المكالمة يمكن أن تعاني قليلًا.