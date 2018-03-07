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الرئيسية | منوعات | قطة تنجح في إنقاذ صاحبة منزل من أحد اللصوص.. كيف فعلتها؟

قطة تنجح في إنقاذ صاحبة منزل من أحد اللصوص.. كيف فعلتها؟

قطة تنجح في إنقاذ صاحبة منزل من أحد اللصوص.. كيف فعلتها؟
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 07 مارس 2018 - 23:24

نجت امرأة ألمانية بمدينة روزلهايم ولاية هسين من عملية سرقة استهدفتها داخل بيتها وذلك بفضل يقظة قطتها. وقالت شرطة دارمشتات إن القطة "نالا" (البالغة من العمر أربعة أعوام) انتبهت إلى وجود شخص المتسلل إلى البيت، ما دفعها إلى المواء بصوت عال إلى أن أيقظت صاحبة البيت.

وبعد استيقاظ صاحبة البيت شاهدت اللص وهو يهم بالفرار دون أن يتمكن من تنفيذ عملية السرقة بفضل يقظة القطة. وأفادت صاحبة البيت أن اللص يبلغ من العمر ما بين 25 إلى 30 سنة. ولا تزال شرطة المدينة تبحث عن الشخص المعني، نقلا عن صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار.

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