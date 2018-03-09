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الرئيسية | منوعات | هذا هو الرد التركي على قرار حظر الدراما التركية على قنوات MBC

هذا هو الرد التركي على قرار حظر الدراما التركية على قنوات MBC

هذا هو الرد التركي على قرار حظر الدراما التركية على قنوات MBC
هسبريس - الأناضول
الجمعة 09 مارس 2018 - 00:37

قال رئيس غرفة التجارة في اسطنبول أوزتورك أوران إنه إذا كان قرار مجموعة "MBC" السعودية وقف بث الدراما التركية على قنواتها موقفا ضد تركيا فإننا كمستثمرين نرى أنه يزيد من عزيمتنا.

وأكد أوران في بيان له، أن "هناك تعاطفا كبيرا مع المسلسلات التركية وتركيا في هذه المنطقة الجغرافية، والانزعاج الرئيسي ناجم عن ذلك".

ولفت إلى أن من اتخذ قرار الحظر سيخسر، لأن المسلسلات التركية تلعب دورا هاما، وتربط الملايين بشاشات التلفاز، ليس في المنطقة العربية فقط، وإنما في كافة أنحاء العالم.

وشدد على عدم وجود قوة كافية لمنع الإنتاج التركي، وأردف: "حظر مسلسلاتنا يعني انخفاض عدد متابعي تلك القنوات، كما يوجد العديد من القنوات التي تخاطب العالم العربي غير MBC".

وأعلنت مجموعة "MBC"، يوم الاثنين الماضي، أن قنواتها أوقفت بث الدراما التركية، التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية في أنحاء الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم المجموعة، مازن حايك، إنه تم اتخاذ قرار: "وضعت بموجبه كافة الأعمال الدرامية التركية كليا خارج القنوات المنتمية إلى المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك اعتبارا من مطلع مارس الحالي، وحتى إشعار آخر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - casaoui الجمعة 09 مارس 2018 - 01:17
Ces feuilletons sèment un désordre psychologique chez les filles et femmes marocaines exactement comme les feuilletons films chansons égyptiennes dans les années 70/80 la fille Marocaine rêvait du prince égyptien et beaucoup de Marocaines en émigrant en Europe elles sont jetée dans les Bras des égyptiens y compris les chrétiens et l'atterrissage était très très dur histoire se répète protégez vos filles soeurs femmes elles risquent de se déconnecter de la réalité et se percher la cervelle en Turquie
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2 - ali الجمعة 09 مارس 2018 - 01:21
مسلسل ارتورو فخر لتركيا والعالم الإسلامي
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3 - عبد من عباد الله الجمعة 09 مارس 2018 - 06:33
ام بي سي من قنوات الخلاعة والمجون فبعض المسلسلات والأفلام التاريخية أرقى من ان تظهر على قنوات المجموعة ومنها مسلسل ارطغرل رغم ما فيه من النقص وما تعرض له من إنتقادات
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0
4 - خنيفري الجمعة 09 مارس 2018 - 08:25
مسلسلات منحطة تنشر الفساد و الرذيلة في المجتمع شكرا mbc groupe على هذا القرار ونتمنى للقنوات العربية ان تحذو حذو هذه المجموعة
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5 - رباض الجمعة 09 مارس 2018 - 08:33
الدراما التركية لا جديد تقدمه، ساهمت فقط في تكليخ شعبنا وخصوصا نسائنا، وزادت من دائرة الفراغ الذي نعيشه، اتمنى ان استيقظ يوما واجد انها انتهت الى الابد. مسلسلات لا تنتهي. مؤسف.
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6 - مواطنة الجمعة 09 مارس 2018 - 08:36
انشاء الله العقبال للمغرب ياخد متل هده الخطوة ليس ضد بلد تركيا ولمن ﻻن مسلسﻻتهمم مضيعة للوقت وﻻتحمل ولو حتى مبدءا واحدا يستفاد منه.فهي فارغة المحتوى كلها جرائم وقتل وعنف وخيانات وغدر مادا سيستفيد المواطن المغربي ﻻشيء.
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7 - مواطنة الجمعة 09 مارس 2018 - 08:38
للسيدali.ليس فخر لنا نحن كمغاربة ربما فخر لك وحدك.
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