هؤلاء اللاعبون الثمانية سيرحلون قريبا عن قلعة باريس سان جيرمان

وكالات

بعد خروج باريس سان جيرمان من ثمن نهائي دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي بخسارته أمام ريال مدريد الثلاثاء الماضي 5-2 بمجموع لقاءي الذهاب والإياب بدأت الصحف الفرنسية الحديث عن "ثورة تصحيحية" مطلوبة داخل النادي الباريسي.

وتشير صحيفة "لوباريزيان" إلى أنه إضافة لضرورة التعاقد مع مدرب جديد خلفا للإسباني أوناي إيميري فإنه يجب على "بي إس جي" بيع ثمانية لاعبين، على رأسهم البرازيلي داني ألفيش (34 عاما)، خصوصا أن بديله توماس مونييه جاهز ولكن هناك معضلة في أن عقد اللاعب مع النادي الفرنسي ينتهي عام 2019، إضافة إلى أنه صديق مقرب من نجم الفريق الأول نيمار.

عدا ألفيش فإن الصحيفة تتحدث عن ضعف جناحي الفريق الباريسي من الناحية اليسرى، وهما الفرنسي لافين كيرزاو (25 عاما) والإسباني يوري بيرشيش (28 عاما).

وتتابع "لوباريزيان" أنه يجب دفع لاعبين للرحيل، كالأورغوياني إدينسون كافاني (31 عاما) والإيطالي ماركو فيراتي (25 عاما) والأرجنتيني أنخيل دي ماريا (30 عاما) ومواطنه خافيير باستوري (28 عاما)، والأموال التي يحصل عليها الفريق من بيع هؤلاء اللاعبين ستساعد سان جيرمان على التقيد بلوائح اللعب النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

أما المرشح الأخير للاستغناء فهو أحد أفضل لاعبي الفريق ومستقبله وأبرز خريجي أكاديمية الفريق الباريسي أدريان رابيو (22 عاما) بسبب الراتب الكبير الذي يطلبه، خصوصا أن عقده الحالي مع سان جيرمان ينتهي العام المقبل.

وبحسب "لوباريزيان"، فإن المدير الرياضي في الفريق أنتيرو هنريكي في طريقه أيضا للخروج من الفريق، خصوصا بعد فشله في التعامل مع أزمة كافاني ونيمار التي نشبت على خلفية تسديد ركلات الجزاء.