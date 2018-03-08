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دون أشعة.. هذه الطريقة تساعدك على التعرف على جنس الجنين

دون أشعة.. هذه الطريقة تساعدك على التعرف على جنس الجنين
DW عربية*
الخميس 08 مارس 2018 - 01:50

هل سيكون المولود القادم صبيا أو فتاة؟ سؤال يشغل الكثير من الآباء والأمهات، فبمجرد فسرعان ما يعرف خبر الحمل يبدأ التخمين في جنس الجنين، وصار من الممكن بعد مرور فترة من عمر الجنين معرفة جنسه، لكن هناك أيضا طرق أخرى.

أظهرت دراسة حديثة أجريت في كندا أن النساء، اللواتي يرتفع عندهن ضغط الدم أثناء الحمل، يحصلن في أغلب الأحيان على مولود ذكر. وقبل الحصول على هذه النتائج قام الباحثون في مستشفى ماونت سيناي في تورونتو بتقييم بيانات 1400 امرأة في الصين منذ عام 2009، حسب ما نشره موقع netmoms الألماني، المتخصص في شؤون الولادة والحمل.

وقد قام الباحثون في ضغط الدم الانقباضي، بتقييم ضغط الدم العلوي قبل 26 أسبوعا من فترة الحمل. النتيجة كانت أن من كان لديهن متوسط ضغط دم أعلى، أنجبن ذكورا، في حين من كان لديهن متوسط ضغط دم منخفض أنجبن إناثا، حسب ما نقله موقع netmoms الألماني.

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