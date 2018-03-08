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كُتّاب وآراء
إحذري هذه الأخطاء أثناء العناية ببشرتك
أشارت مجلة " فرويندين" الألمانية إلى هناك بعض الأخطاء التي يرتكبها البعض أثناء غسل الوجه والعناية به، ومنها على سبيل المثال الإقلال من غسل الوجه حتى لا تفقد البشرة الرطوبة، ولكن في هذا الحالة يظهر خطر تراكم كمية كبيرة من الزيوت على البشرة، وهو ما يؤدي إلى ظهور الالتهابات والبثور، ولذلك نصحت المجلة الألمانية أصحاب البشرة العادية والمختلطة بغسل الوجه مرة واحدة يومياً أو مرتين على أقصى تقدير.
ومن ضمن الأخطاء الأخرى عدم تغيير منتجات العناية مع تغير الفصول، حيث تصبح بشرة الوجه أكثر حساسية خلال فصل الشتاء بسبب نزع الرطوبة منها بسبب الهواء الساخن والبرودة، وفي تلك الأثناء يلزم استعمال منتجات العناية الخفيفة، أما خلال فصل الصيف فيمكن استعمال جل الرغوة أو حمض الساليسيليك في حالة الإصابة الشديد بحب الشباب.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الإفراط في استعمال منتجات العناية يضر بشرة الوجه أيضاً، ولذلك نصحت المجلة الألمانية باستخدام المستحضرات الخفيفة وخاصة مع البشرة الحساسة، مع عدم فرك الوجه بواسطة منشفة أو فرشاة، ولكن يجب أن تتم عملية التنظيف برفق وفي حركات دائرية.