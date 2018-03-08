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كُتّاب وآراء
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصرح: ينبغي تحديث أحكام الإسلام
اعتبر الرئيس التركي، رجب طييب أردوغان، أنه من الضروري تحديث أحكام الإسلام، مشيرا إلى أنه لا يمكن تطبيق أحكام صدرت قبل قرون في العصر الحالي.
وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية نظمتها وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة،: "يدلي بعض رجال الدين بتصريحات ويصدرون فتاوى حول المرأة لا مكان لها في ديننا".
وأضاف أردوغان: "هم لا يعيشون في عصرنا وإنما في عالم آخر، هم عاجزون لدرجة أنهم لا يعلمون بأن الإسلام يحتاج للتحديث".
وأوضح أردوغان "لا يمكن تطبيق الإسلام بأحكام صدرت قبل 14 و15 قرنا، وتطبيق الإسلام يختلف بحسب المكان والزمان والظروف وهنا يكمن جمال الإسلام".
ودعا الرئيس التركي إلى إعادة فتح باب الاجتهاد لكي يكون الإسلام قادرا على قيادة الحياة الحديثة.
ويأتي هذا التصريح بعد أن أشعل رجل الدين التركي، نور الدين يلدز، جدلا واسعا في تركيا حيث قال مؤخرا إنه من الممكن لفتاة في سن 6 سنوات أن تتزوج، كما أوصى المرأة بشكر ربها لأنها تتعرض للضرب من قبل زوجها.