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الكشف عمّا قاله تشرشل عندما شرب ماء زمزم
الخميس 08 مارس 2018 - 14:31
كشف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن أن ونستون تشرشل، شرب من ماء زمزم على هامش محادثات مع الملك عبد العزيز آل سعود عام 1945.
ولفت جونسون الباحث في سيرة تشرشل في مقال نشرته "التايمز" إلى أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قال في ماء زمزم: "هذا أعذب ماء أشربه في حياتي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مغربي ساكن فالمغرب الجمعة 09 مارس 2018 - 15:33
شهادة تشرشل في ماء زمزم حجة على حثالة العلمانيين من بني جلدتنا، والذين لا يتوقفون عن السخرية من كل ما هو إسلامي .. خسرتم الآخرة ولم تربحوا الدنيا ..
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