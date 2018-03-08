الكشف عمّا قاله تشرشل عندما شرب ماء زمزم

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كشف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن أن ونستون تشرشل، شرب من ماء زمزم على هامش محادثات مع الملك عبد العزيز آل سعود عام 1945.

ولفت جونسون الباحث في سيرة تشرشل في مقال نشرته "التايمز" إلى أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قال في ماء زمزم: "هذا أعذب ماء أشربه في حياتي".