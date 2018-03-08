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كُتّاب وآراء
مفاجأة تحلّ بحسابات القذافي المجمدة
كشفت وسائل إعلام بلجيكية عن اختفاء مبلغ يفوق 10 مليارات يورو من حسابات مصرفية مجمدة تابعة لمعمر القذافي منذ 2011 بموجب قرار من الأمم المتحدة.
وأوضحت صحيفة Le Vif الأسبوعية، أن تلك الأموال والتي كانت موجودة في 4 حسابات في مصرف Euroclear Bank واختفت في الفترة بين العامين 2013 و2017وفقاً لروسيا اليوم.
وقالت قناة "لا ليبر بلجيك" إن الحسابات كانت تحت السيطرة الكاملة لمقربين من القذافي، مضيفة أن هيئات قضائية بلجيكية لاحظت تراجعا بقيمة الحسابات في خريف العام 2017، عندما كانت تعتزم إدراجها ضمن ملف لتبييض الأموال، حيث لم تعثر سوى على 5 مليارات يورو من إجمالي مبلغ كان يتجاوز 15 مليار يورو.
وأكدت السلطات القضائية البلجيكية أنها لم تصدر أي قرار بـ"رفع التجميد" عن تلك الأصول.