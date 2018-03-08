موظف أمن خاص يختلس 5 ملايين درهم

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أفادت مصادر إعلامية إماراتية أن الجهات المختصة في شرطة دبي، بدأت التحقيق في واقعة سرقة 5 ملايين درهم من قبل أحد موظفي الأمن في شركة أمن خاص ونقل أموال، السبت الماضي، وهرب إلى مكان غير معلوم، بعد أن غافل زميله وادعى أنه يحتاج إلى الذهاب للحمام سريعاً.

وقالت جريدة البيان، نقلا عن مصدر أمنى في شرطة دبي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يوم السبت الماضي، الساعة العاشرة والنصف، من أحد موظفي شركة أمن خاص ونقل أموال معروفة في دبي، يفيد بأن زميله سرق حقيبة تحتوي على 5 ملايين درهم من أمام أحد المركز التجارية في منطقة ديرة، وادعى أنه ذاهب للحمام وأغلق هاتفه.